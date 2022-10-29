Гоген Солнцев рассказал о причине проведения пластической операции

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Не так давно бывшая супруга Гогена Солнцева, Екатерина Терешкевич заявила, что ее бывший супруг выполнил операцию по смене пола. Однако это оказалось клеветой, после которой возмущенный артист попросил прекратить пиариться экс-супругу на своем имени.

Позже Гоген признался, что выполнил художественную липосакцию тела и подтяжку лица. В разговоре с журналистами Солнцев позже рассказал, что он также откорректировал ягодицы, так как не был доволен их внешним видом.

«Все идеально прошло. Жалею ли я? Нет. Все висело. Стыдно даже перед бабками оголиться на пляже», - заявил артист о причинах подтяжки.

После проведенной операции Гоген дал первое эксклюзивное интервью шоу известного видеохостинга «Люсьен. Дай сказать», в котором раскрыл правду о своем психологическом здоровье.

Шоумен заявил, что он пока не готов останавливаться и планирует в скором времени вновь внести изменения в свою внешность. Семичасовой наркоз во время операции вовсе не испугал эпатажного артиста, и в будущем Солнцев задумывается также над изменением формы носа и скул.

Гоген не стесняется признаваться, что он стал зависим от пластических операций:

«Понимаешь, когда в душе психологические дыры, все время пытаешься заполнить их чем-то».

Солнцев также открыто рассказывает о том, что он находится под постоянным наблюдением психиатров, поэтому ему не страшно попасть под мобилизацию.