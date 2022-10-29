Близкая подруга Пугачевой собирает деньги на операции в интернете

Бизнесвумен, продюсер и близкая подруга певицы Аллы Пугачевой Алина Редель объявила сбор денег на дорогостоящие операции. Просьбу о помощи женщина разместила в социальных сетях.

Редель обещает вернуть средства за 1-2 месяца. Помимо денег она нуждается в доноре 4-й группы крови.

Редель и Пугачева дружат более 40 лет. Кроме того, 85-летняя продюсер очень близка с семьей Примадонны. Женщина является крестной матерью Никиты Преснякова – старшего внука Пугачевой. Младшие дети Примадонны – близнецы Лиза и Гарри – называют ее бабушкой.