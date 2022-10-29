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50 минут назад

Близкая подруга Пугачевой собирает деньги на операции в интернете

Слово и Дело

Бизнесвумен, продюсер и близкая подруга певицы Аллы Пугачевой Алина Редель объявила сбор денег на дорогостоящие операции. Просьбу о помощи женщина разместила в социальных сетях.

Близкая подруга Пугачевой собирает деньги на операции в интернете
Фото: агн "Москва"агн "Москва"

Редель обещает вернуть средства за 1-2 месяца. Помимо денег она нуждается в доноре 4-й группы крови.

Редель и Пугачева дружат более 40 лет. Кроме того, 85-летняя продюсер очень близка с семьей Примадонны. Женщина является крестной матерью Никиты Преснякова – старшего внука Пугачевой. Младшие дети Примадонны – близнецы Лиза и Гарри – называют ее бабушкой.

Звёзды,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
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