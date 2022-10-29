Петренко впервые прокомментировал скандал с алиментами

Актеры Игорь Петренко и Екатерина Климова прожили в браке десять лет и развелись в 2014 году. Бывшие возлюбленные и родители двух сыновей еще в то время договорились о сумме алиментов, которые будет выплачивать Петренко.

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Однако что-то пошло не так и на данный момент на сайте Федеральной службы судебных приставов можно найти цифры, которые говорят о том, что за актером числится долг, размером в 6 миллионов 242 тысячи 442 рубля, об этом сообщает "Комсомольская правда".

С момента заключения договоренностей между бывшими супругами у Петренко появилось еще трое детей и финансовая состоятельность немного изменилась, но актер не подавал заявления на изменение суммы алиментов.