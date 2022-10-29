64-летняя Мадонна снялась топлес

Очередная порция полуголых голливудских пенсионеров — не то, ради чего мы заходим по утрам в соцсети, но тем не менее то, что мы получаем там исправно. «Перешла от конфет к деньгам», — подписала один из дерзких снимков 64-летняя суперзвезда, а на следующей фотографии прикрыла грудь лишь смайликами леденца и мешка денег. Похвальная, конечно, самоцензура, но мы-то знаем: Мадонна — пионер движения Free the nipple, а тут пошла на компромисс только ради того, чтобы ее аккаунт не заблокировали.
Эти откровенные снимки — промо к 30-летию альбома певицы «Erotica». Он вышел в 1992-м одновременно с фотоальбомом «Sex», в котором были собраны неслыханной дерзости портреты Мадонны. В то время они вызвали негативную реакцию со стороны многих критиков — некоторые даже охарактеризовали изображения как жесткую порнографию. В общем, не стареют душой ветераны.