64-летняя Мадонна снялась топлес

Очередная порция полуголых голливудских пенсионеров — не то, ради чего мы заходим по утрам в соцсети, но тем не менее то, что мы получаем там исправно. «Перешла от конфет к деньгам», — подписала один из дерзких снимков 64-летняя суперзвезда, а на следующей фотографии прикрыла грудь лишь смайликами леденца и мешка денег. Похвальная, конечно, самоцензура, но мы-то знаем: Мадонна — пионер движения Free the nipple, а тут пошла на компромисс только ради того, чтобы ее аккаунт не заблокировали.