Поплавская вышла замуж

«Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг», – прокомментировала событие новоиспеченная невеста, добавив, что решила показать соотечественникам пример традиционного брака.

Для Поплавской это второй брак. 25 лет она была супругой режиссера Сергея Гинзбурга. У актрисы и кинематографиста есть общие сыновья Клим и Никита. У Яковлева – дочь Лиза от первого брака. Он был женат дважды.