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2 часа назад

Актриса Яна Поплавская вышла замуж

Мир24иещё 3

Актриса Яна Поплавская вышла замуж. Избранником 55-летней звезды стал 40-летний радиоведущий Евгений Яковлев. Пара сыграла свадьбу в Москве 28 октября, сообщают aif.ru со ссылкой на Telegram-канал артистки.

Поплавская вышла замуж
Фото: Мир24Мир24

«Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг», – прокомментировала событие новоиспеченная невеста, добавив, что решила показать соотечественникам пример традиционного брака.

Актриса для торжества выбрала бордовое платье. Образ дополнял букет из белых роз.

Для Поплавской это второй брак. 25 лет она была супругой режиссера Сергея Гинзбурга. У актрисы и кинематографиста есть общие сыновья Клим и Никита. У Яковлева – дочь Лиза от первого брака. Он был женат дважды.

Звёзды,Яна Поплавская,Евгений Яковлев,Сергей Гинзбург,
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