Женя Ранетка раскрыла диагноз дочери

Евгения Огурцова рассказала в Инстаграме (запрещен в РФ), что у ее годовалой дочери Евы ахондроплазия, или низкорослость. Певица призвала подписчиков не использовать слово «карлик», так как оно может быть неприятно людям с этим врожденным заболеванием. А в качестве примера того, что рост успеху не помеха, привела актера Питера Динклейджа, прославившегося ролью Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов».