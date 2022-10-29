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3 часа назад

Женя Ранетка раскрыла диагноз дочери

Super.ru

Евгения Огурцова рассказала в Инстаграме (запрещен в РФ), что у ее годовалой дочери Евы ахондроплазия, или низкорослость. Певица призвала подписчиков не использовать слово «карлик», так как оно может быть неприятно людям с этим врожденным заболеванием. А в качестве примера того, что рост успеху не помеха, привела актера Питера Динклейджа, прославившегося ролью Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов».

Женя Ранетка раскрыла диагноз дочери
Фото: Super.ruSuper.ru

Напомним, что Ева родилась в третьем браке Жени с Николаем Осиповым — основателем и продюсером кавер-групп. У 32-летней певицы также есть сын Марк от второго брака с дизайнером Анатолием Рамоновым.

Звёзды,Евгения Огурцова,Николай Осипов,
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