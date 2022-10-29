Сати Казанова отправилась на вечеринку в хиджабе

«На вечеринку собралась…» — интригует Сати Казанова в подписи к сторис. Первые пару секунд видео певица показывает свои сияющие босоножки, а потом меняет ракурс — и предстает перед подписчиками в черном хиджабе. Казанова находится в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, так что костюм вполне уместен.

Фото: Super.ru Super.ru

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«На мой взгляд, это очень красиво», — комментирует Сати и действительно не может оторваться от зеркала. Целую минуту (слава богу, сторис теперь можно снимать дольше 14 секунд) певица любуется на себя в закрытом восточном образе.