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3 часа назад

На Ким Кардашьян напали за костюмы на Хеллоуин

Passion.ru

Ким Кардашьян стала поводом для нападков со стороны подписчиков. Дело в том, что девушка придумала своеобразные костюмы для своих детей на празднование Хеллоуина.

На Ким Кардашьян напали за костюмы на Хеллоуин
Фото: Passion.ruPassion.ru

9-летняя Норт была принцессой R’n’B Алии, 6-летний Сейнт примерил образ Снуп Догга, 4-летняя Чикаго стала иконой 80-х Шаде, а 3-летний Псалм – рэпером Eazy-E. Задумка заключалась в создании образов легендарных темнокожих музыкантов.

Однако не все подписчики оценили креатив молодой мамы.

«Посмотрите на их грустные личики», «Держу пари, у них не было выбора», — отметил

Звёзды,Снуп Догг,Ким Кардашьян,
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