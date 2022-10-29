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2 часа назад

Кэти Перри и Орландо Блум возобновили подготовку к свадьбе

Мира Маркина

Еще в 2020 году певица Кэти Перри и актер Орландо Блум сообщали своим фанатам радостную новость о скорой свадьбе, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы звездной пары. Два года поклонники ждали от них новостей и переживали, не передумали ли те жениться.

Кэти Перри и Орландо Блум возобновили подготовку к свадьбе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наконец, стало известно, что подготовка к торжественному дню возобновлена, однако дату празднования Перри и Блум пока не озвучили.

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Поклонники отмечают, что звезды мало того, что сумели сохранить свои чувства, так еще и не скрывают желания родить для своей общей дочери братика или сестренку.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Заворотнюк намекнула на замужество.

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