Кэти Перри и Орландо Блум возобновили подготовку к свадьбе

Еще в 2020 году певица Кэти Перри и актер Орландо Блум сообщали своим фанатам радостную новость о скорой свадьбе, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы звездной пары. Два года поклонники ждали от них новостей и переживали, не передумали ли те жениться.

Наконец, стало известно, что подготовка к торжественному дню возобновлена, однако дату празднования Перри и Блум пока не озвучили.

Поклонники отмечают, что звезды мало того, что сумели сохранить свои чувства, так еще и не скрывают желания родить для своей общей дочери братика или сестренку.