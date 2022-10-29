Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Телеведущая Елена Летучая осудила Даню Милохина за отсутствие эрудиции

Слово и Дело

Телеведущая Елена Летучая раскритиковала блогера Даню Милохина за его необразованность.

Летучая осудила Даню Милохина за отсутствие эрудиции
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Летучая посмотрела несколько интервью Милохина и сделала вывод об отсутствии у него эрудиции. Ведущая уверена в узком кругозоре тиктокера, который не несет никакой пользы для своей аудитории.

«А все-таки ребята, которые являются кумирами, должны быть примером для молодежи. Это расстраивает, потому что хотелось, чтобы они давали больше тем, кто на них подписан», — осудила Летучая Милохина в соцсетях.

Кроме того, ведущая не считает деятельность блогера творчеством. Известно, что Милохин — активный пользователь TikTok, где у него многомиллионная аудитория.

Звёзды,Елена Летучая,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители