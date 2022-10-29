Летучая осудила Даню Милохина за отсутствие эрудиции

Телеведущая Елена Летучая раскритиковала блогера Даню Милохина за его необразованность.
Летучая посмотрела несколько интервью Милохина и сделала вывод об отсутствии у него эрудиции. Ведущая уверена в узком кругозоре тиктокера, который не несет никакой пользы для своей аудитории.
«А все-таки ребята, которые являются кумирами, должны быть примером для молодежи. Это расстраивает, потому что хотелось, чтобы они давали больше тем, кто на них подписан», — осудила Летучая Милохина в соцсетях.
Кроме того, ведущая не считает деятельность блогера творчеством. Известно, что Милохин — активный пользователь TikTok, где у него многомиллионная аудитория.