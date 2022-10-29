Сара Джессика Паркер поделилась редкими фотографиями сына

«20 лет назад в этот день... плиты сдвинулись. Все чувства, которые я когда-либо знала, стали более глубокими, увеличенными и окрасились в новые яркие цвета. Сегодня калейдоскоп вращается вместе со всеми воспоминаниями. Во всех великолепных формах, изменениях и перспективах, которые ты привнёс в нашу жизнь. С днём рождения, сын мой. Я так тебя люблю. Мама», — заключила Паркер, которая также является матерью для 13-летних дочерей-близнецов Мэрион и Табиты.