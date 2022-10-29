Сара Джессика Паркер поделилась редкими фотографиями сына

Сыну Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика исполнилось 20 лет! Актриса отметила знаменательный день рождения своего старшего отпрыска Джейка трогательным постом в социальных сетях в эту пятницу.
«20 лет назад в этот день... плиты сдвинулись. Все чувства, которые я когда-либо знала, стали более глубокими, увеличенными и окрасились в новые яркие цвета. Сегодня калейдоскоп вращается вместе со всеми воспоминаниями. Во всех великолепных формах, изменениях и перспективах, которые ты привнёс в нашу жизнь. С днём рождения, сын мой. Я так тебя люблю. Мама», — заключила Паркер, которая также является матерью для 13-летних дочерей-близнецов Мэрион и Табиты.
Сейчас Джеймс — студент колледжа, в сентябре прошлого года он поступил на первый курс университета Брауна. Его младшие сёстры уже пошли в седьмой класс.
«Он стал другим. Мы другие. Мы нужны им больше. И гораздо меньше. Многие понимают», — рассказала актриса о непростом периоде взросления.
Звезда «Секса в большом городе» признаётся, что, хотя она была потрясена переменами в жизни их семьи, Сара также воодушевлена возможностями, которые ждут её детей. Спустя три месяца откровений Джеймс совершил редкое публичное появление, сопровождая свою маму на громкой премьере сериала «И просто так». Подросток был в чёрном костюме, позируя на красной дорожке вместе с родителями.