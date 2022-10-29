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20 минут назад

Меган Фокс перевоплотилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин

Газета.Ru

Актриса Меган Фокс, известная ролью в «Трансформерах», перевоплотилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин, а ее жених, рэпер Machine Gun Kelly, — в Томми Ли. Об этом сообщает Mirror.

Меган Фокс перевоплотилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В этом году на Хэллоуин Меган Фокс и Machine Gun Kelly решили перевоплотиться в одну из самых ярких пар 1990-х — Памелу Андерсон и Томми Ли. Они повторили образ звезды «Спасателей Малибу» и рок-музыканта, в которых те появились на публике в 1995 году.

Так, Меган Фокс надела латексное мини-платье на бретелях — точно такое же было на Памеле Андерсон, а Machine Gun Kelly предстал в белой майке-алкоголичке и кожаных брюках, как в свое время Томми Ли.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свой роман в июне 2020 года, а в январе 2022-го объявили о помолвке. Для актрисы этот брак станет вторым: в 2010-м она вышла замуж за Брайана Остина Грина, с которым встречалась около шести лет до брака, а в феврале 2022-го пара официально развелась.

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