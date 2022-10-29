Меган Фокс перевоплотилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин

Актриса Меган Фокс, известная ролью в «Трансформерах», перевоплотилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин, а ее жених, рэпер Machine Gun Kelly, — в Томми Ли. Об этом сообщает Mirror.

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В этом году на Хэллоуин Меган Фокс и Machine Gun Kelly решили перевоплотиться в одну из самых ярких пар 1990-х — Памелу Андерсон и Томми Ли. Они повторили образ звезды «Спасателей Малибу» и рок-музыканта, в которых те появились на публике в 1995 году.

Так, Меган Фокс надела латексное мини-платье на бретелях — точно такое же было на Памеле Андерсон, а Machine Gun Kelly предстал в белой майке-алкоголичке и кожаных брюках, как в свое время Томми Ли.