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1 час назад

Хлои Кардашьян раскрыла секрет своего невероятного похудения

Super.ru

Все мы помним, как младшая из сестер Кардашьян страдала от звания дурнушки семьи, которым ее наградили фанаты реалити-шоу. На фоне миниатюрных Ким и Кортни высокая Хлои всегда выглядела слишком крупной, а потому не раз подвергалась критике за якобы лишний вес. Но сейчас зашеймить звезду не смогут даже профессиональные хейтеры: девушка буквально поселилась в спортзале и находится в своей лучшей форме.

Хлои Кардашьян раскрыла секрет своего невероятного похудения
Фото: Super.ruSuper.ru

В чем же секрет фантастического преображения? Как объясняет сама Хлои, в правильно выбранной цели — и это вовсе не худоба.

«Мне нравятся мускулы. Я знаю некоторых девушек, которые просто хотят быть стройными, а мне нравится быть мускулистой, укреплять свое тело, — поделилась 38-летняя звезда реалити-шоу в интервью изданию People. — Я не просто хочу быть худой, я хочу быть действительно сильной».

Хлои призналась, что любит тренироваться не только для поддержания стройной фигуры, но и для «ума, тела и души».

«У каждого свои стремления и цели в отношении тела, но мне нравится, когда я могу сказать: "О, черт возьми, у меня появился новый рельеф" или у меня наконец-то есть тот трицепс, о котором я всегда мечтала».

После многосерийной драмы с бывшим Тристаном Томпсоном, который изменял Хлои направо и налево, спортивный зал стал просто спасением для разбитого сердца.

«Фитнес идет рука об руку с психическим здоровьем. Все, что вы отдаете спортзалу, вы получаете от него обратно», — уверяет Хлои.

Ну ладно, уговорила: уже бежим за абонементом в ближайший фитнес-центр!

Звёзды,Хлоя Кардашьян,
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