Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
2 часа назад

Рената Литвинова поделилась ожиданиями от концерта Земфиры в Париже

Слово и Дело

Актриса Рената Литвинова анонсировала концерт певицы Земфиры в Париже. В своем Telegram-канале артистка поделилась ожиданиями от предстоящего мероприятия.

Литвинова поделилась ожиданиями от концерта Земфиры в Париже
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Литвинова уверена, что выступление Земфиры соберет полный аншлаг в столице Франции. Концерт запланирован на 30 октября.

Исполнительница хита «Искала» активно гастролирует по миру. Недавно она выступила в Тель-Авиве, Стамбуле и Гамбурге.

Земфира и Литвинова в числе первых сбежали из России после начала специальной операции на Украине. Судя по всему, давние подруги не планируют возвращаться на родину, за что их уже осудили как коллеги, так и поклонники.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители