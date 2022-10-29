Литвинова поделилась ожиданиями от концерта Земфиры в Париже

Актриса Рената Литвинова анонсировала концерт певицы Земфиры в Париже. В своем Telegram-канале артистка поделилась ожиданиями от предстоящего мероприятия.
Литвинова уверена, что выступление Земфиры соберет полный аншлаг в столице Франции. Концерт запланирован на 30 октября.
Исполнительница хита «Искала» активно гастролирует по миру. Недавно она выступила в Тель-Авиве, Стамбуле и Гамбурге.
Земфира и Литвинова в числе первых сбежали из России после начала специальной операции на Украине. Судя по всему, давние подруги не планируют возвращаться на родину, за что их уже осудили как коллеги, так и поклонники.