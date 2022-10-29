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50 минут назад

Гарри Стайлс шокировал фанатов своим брутальным видом

Super.ru

Британского певца, актера, любимца зумеров и просто икону стиля мы привыкли видеть в ярких костюмах, жабо из перьев, эффектных платьях — да в общем-то, в чем угодно, но только не в черной майке, шортах в тон и с красными кроссовками в руках. В таком спортивном кэжуале уставший и изрядно вспотевший певец, выходящий из спортзала в Лос-Анджелесе, вдруг оказался образцом маскулинности. Да и на его внушительные бицепсы сложно не обратить внимание!

Гарри Стайлс шокировал фанатов своим брутальным видом
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Впрочем, за это мы и любим Гарри: он никогда не устает удивлять нас своими модными решениями. Но уже точно никакой его образ не сможет перебить эффект, который произвел его клип на песню «Music for a Sushi Restaurant». В нем певец превратился в полукальмара-полурусала (по-другому и не назовешь) с гигантскими щупальцами, из которого решили сделать суши.

Super.ru
Звёзды,Гарри Стайлс,
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