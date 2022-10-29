Гарри Стайлс шокировал фанатов своим брутальным видом

Британского певца, актера, любимца зумеров и просто икону стиля мы привыкли видеть в ярких костюмах, жабо из перьев, эффектных платьях — да в общем-то, в чем угодно, но только не в черной майке, шортах в тон и с красными кроссовками в руках. В таком спортивном кэжуале уставший и изрядно вспотевший певец, выходящий из спортзала в Лос-Анджелесе, вдруг оказался образцом маскулинности. Да и на его внушительные бицепсы сложно не обратить внимание!