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52 минуты назад

Удовиченко ответила на домыслы о том, что Гузеева ее якобы подставила публикацией кадров "не при параде"

Суть событий

Актриса Лариса Удовиченко высказала свое мнение об ажиотаже, который вызвало видео с ее совместного отдыха в Болгарии с коллегой Ларисой Гузеевой. Многие комментаторы заподозрили сваху в том, что она подставила свою коллегу и специально показала ее без макияжа и укладки.

Удовиченко ответила на слухи о "подставе" от Гузеевой
Фото: Суть событийСуть событий

Удовиченко считает, что Лариса Андреевна сняла видео из любви к ней. Но публика расценила эти кадры иначе.

"И люди стали писать, что я не в том сарафане на пляже... - цитирует актрису издание Prozvezd. - На что мы сняли с ней комическое видео...".

Далее звезда кино отметила, что старается не читать комментарии, чтобы не расстраиваться.

Звёзды,Лариса Удовиченко,Лариса Гузеева,
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