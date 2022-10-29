Удовиченко ответила на слухи о "подставе" от Гузеевой

Актриса Лариса Удовиченко высказала свое мнение об ажиотаже, который вызвало видео с ее совместного отдыха в Болгарии с коллегой Ларисой Гузеевой. Многие комментаторы заподозрили сваху в том, что она подставила свою коллегу и специально показала ее без макияжа и укладки.