Удовиченко ответила на слухи о "подставе" от Гузеевой

Актриса Лариса Удовиченко высказала свое мнение об ажиотаже, который вызвало видео с ее совместного отдыха в Болгарии с коллегой Ларисой Гузеевой. Многие комментаторы заподозрили сваху в том, что она подставила свою коллегу и специально показала ее без макияжа и укладки.
Удовиченко считает, что Лариса Андреевна сняла видео из любви к ней. Но публика расценила эти кадры иначе.
"И люди стали писать, что я не в том сарафане на пляже... - цитирует актрису издание Prozvezd. - На что мы сняли с ней комическое видео...".
Далее звезда кино отметила, что старается не читать комментарии, чтобы не расстраиваться.