Катю IOWA запечатлели с округлившимся животом

Певицу Екатерину Иванчикову, выступающую под псевдонимом Катя IOWA, запечатлели с заметно округлившимся животом. Артистку заметили в одном из бутиков.
Фотографию вокалистки опубликовал телеканал Муз-ТВ в Telegram-канале. Пользователи Сети, наткнувшиеся на снимок, начали активно поздравлять кумира с предстоящим пополнением в семье.
«Думаю, мальчик»; «Боже, ура. Катя как-то говорила, что десять лет не может забеременеть. Очень рада!» — написали фанаты.
Сама исполнительница продолжает хранить молчание. Она не торопится комментировать нашумевшие слухи.