Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
58 минут назад

Катю IOWA запечатлели с округлившимся животом

Слово и Дело

Певицу Екатерину Иванчикову, выступающую под псевдонимом Катя IOWA, запечатлели с заметно округлившимся животом. Артистку заметили в одном из бутиков.

Катю IOWA запечатлели с округлившимся животом
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Фотографию вокалистки опубликовал телеканал Муз-ТВ в Telegram-канале. Пользователи Сети, наткнувшиеся на снимок, начали активно поздравлять кумира с предстоящим пополнением в семье.

«Думаю, мальчик»; «Боже, ура. Катя как-то говорила, что десять лет не может забеременеть. Очень рада!» — написали фанаты.

Сама исполнительница продолжает хранить молчание. Она не торопится комментировать нашумевшие слухи.

Звёзды,Екатерина Иванчикова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители