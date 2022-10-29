Звезда Гарри Поттера перестроит личный особняк в эко-деревню

Британский актер Руперт Гринт, известный по серии фильмов омальчике-волшебнике Гарри Поттере, построит «зеленую» мини-деревню на месте собственного особняка стоимостью 5,4 млн фунтов.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Исполнитель роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере не слишком преуспел на актерском поприще. Зато на гонорары, полученные за детские роли, построил небольшую империю недвижимости с домами в графствах Хартфордшир и Бедфордшир, расположенных к северу от Лондона.

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Там же, неподалеку от городка Хитчин он еще в 2009 году купил поместье общей площадью 1 207 квадратных метров (13 000 футов), в котором так и не успел пожить. Строения нуждались в сильном ремонте, и в 2018 году актер даже хотел продать ненужный актив. Правда, уже за 6 миллионов фунтов. Но покупатель так и не нашелся.

Вместо этого Руперт Гринт решил создать на принадлежащем ему участке экологичную мини-деревню. Основное здание поместья предполагается переделать в многоквартирный дом с шестью двухместными и трехместными апартаментами. Сложность предприятия в том, что при перепланировке необходимо сохранить исторические интерьеры.

Также на участке возникнут еще четыре отдельно стоящих двухместных коттеджа, два четырехместных и один, рассчитанный на пятерых жильцов. Правда, для этого придется пожертвовать огромным старинным сараем. Впрочем, прижимистый Руперт Гринт рассчитывает использовать черепицу со снесенной постройки для покрытия всех новых коттеджей (ради сохранения исторического внешнего вида).

Ключевой особенностью всего комплекса будет максимальное внедрение «зеленых» технологий. Начиная с материалов, и заканчивая дополнительным озеленением территории. Ради права добавить к будущей деревне приставку эко- планируется использовать при строительстве исключительно экологически чистую древесину, запитать дома от солнечных батарей, снабдить их тепловыми насосами и резервуарами для сбора дождевой воды.

Кроме того, на участке сохранится пруд, обеспечивающий дополнительное биоразнообразие, появятся велосипедные дорожки, теннисные корты и бассейны. Места для парковки автомобилей снабдят точками зарядки, чтобы стимулировать постояльцев к использованию электрокаров.