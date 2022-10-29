Осенняя фея! Ольга Кабо покорила фотографиями в парке

Если вы еще не сделали фотосессию на улице, быстрее воспользуйтесь сухой погодой и обилием желтой листвы. Можете взять идею у Ольги Кабо, на днях она поделилась прекрасными снимками на фоне осенней природы.

Ольга Кабо начала свой актерский путь еще в школьные годы, а во время учебы во ВГИКе на нее обратил внимание режиссер Сергей Бондарчук, предложив стать студенткой своего курса. К двадцати годам Ольга сыграла более десяти ролей и приняла участие в нескольких конкурсах красоты.

В свои 54 года Ольга остается не только одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса, но и востребованной актрисой. Невзирая на трудный период в жизни — тяжелый развод, раздел имущества и судебные тяжбы с бывшим супругом, звезда остается примером для многих своих поклонниц. Кабо демонстрирует отличную физическую форму, позволяя себе в том числе и снимки в купальнике, которые впечатляют и восхищают публику.

Eva.ru