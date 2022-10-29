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1 час назад

Виктория Бекхэм рассказала, почему расплакалась на глазах у Николы Пельтц

Газета.Ru

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен и супруга футболиста Дэвида Бекхэма объяснила, почему расплакалась на глазах у Николы Пельтц. Об этом сообщает Mirror.

Бекхэм рассказала, почему расплакалась на глазах у невестки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

30 сентября в рамках Недели моды в Париже была представлена коллекции Victoria Beckham Spring Summer 2023. В показе приняли участие сестры Джиджи и Белла Хадид. Последней на подиум вышла основательница бренда Виктория Бекхэм и не смогла сдержать слез. Как оказалось, виной тому — сидевшая в первом ряду семья экс-солистки Spice Girls: ее родители Энтони и Жаклин Адамс, сестра Луиза, супруг Дэвид, сыновья Бруклин, Круз и Ромео, а также дочь Харпер. Бруклина сопровождала его супруга Никола, с которой Виктория, если верить СМИ, не ладит.

«Я немного расчувствовалась на шоу в Париже. Хотела выйти после показа и сделать хорошую фотографию на подиуме. Но в тот момент, когда я увидела Дэвида, детей, маму, папу и сестру, я была по-настоящему тронута, правда. Потому что семья для меня — все. То, что они были рядом, то, что они поддерживали меня, это просто все», — рассказала она в ток-шоу Дрю Бэрримор на телеканале CBS.

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