Бекхэм рассказала, почему расплакалась на глазах у невестки

«Я немного расчувствовалась на шоу в Париже. Хотела выйти после показа и сделать хорошую фотографию на подиуме. Но в тот момент, когда я увидела Дэвида, детей, маму, папу и сестру, я была по-настоящему тронута, правда. Потому что семья для меня — все. То, что они были рядом, то, что они поддерживали меня, это просто все», — рассказала она в ток-шоу Дрю Бэрримор на телеканале CBS.