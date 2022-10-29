Модель Ольга Ломакина попала в серьезное ДТП в Москве

Модель Ольга Ломакина, у которой была интрижка с рэпером Егором Кридом, попала в серьезное ДТП. Девушка чудом выжила, пишет StarHit.
Авария произошла в Москве на Дмитровском шоссе. Ломакина потеряла управление и влетела в бетонное сооружение. В результате столкновения машина перевернулась.
«Я не знаю каким чудом выжила. Не отвлекалась, не сидела в телефоне. Повело руль влево резко и все. Понимаю, что машина переворачивается, думала, что все! Мне конец. Я сама отстегнулась от ремня безопасности, машина стояла на крыше, и тут прибежали люди, начали помогать», – рассказала девушка после аварии.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДТП и скорой помощи, а также сестра модели. Ломакиной оказали всю необходимую помощь и диагностировали сотрясение головного мозга. Жизни знаменитости, к счастью, ничего не угрожает.