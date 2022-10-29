Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Модель Ольга Ломакина попала в серьезное ДТП в Москве

Слово и Дело

Модель Ольга Ломакина, у которой была интрижка с рэпером Егором Кридом, попала в серьезное ДТП. Девушка чудом выжила, пишет StarHit.

Модель Ольга Ломакина попала в серьезное ДТП в Москве
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Авария произошла в Москве на Дмитровском шоссе. Ломакина потеряла управление и влетела в бетонное сооружение. В результате столкновения машина перевернулась.

«Я не знаю каким чудом выжила. Не отвлекалась, не сидела в телефоне. Повело руль влево резко и все. Понимаю, что машина переворачивается, думала, что все! Мне конец. Я сама отстегнулась от ремня безопасности, машина стояла на крыше, и тут прибежали люди, начали помогать», – рассказала девушка после аварии.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДТП и скорой помощи, а также сестра модели. Ломакиной оказали всю необходимую помощь и диагностировали сотрясение головного мозга. Жизни знаменитости, к счастью, ничего не угрожает.

Звёзды,Крид,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители