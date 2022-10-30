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3 часа назад

53-летняя супермодель Хелена Кристенсен раскрыла секреты красоты и молодости

Газета.Ru

Датская супермодель Хелена Кристенсен раскрыла секреты красоты и молодости. Своими бьюти-лайфхаками она поделилась в беседе с изданием Vogue.

53-летняя Хелена Кристенсен раскрыла секреты красоты и молодости
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя Хелена Кристенсен рассказала о своей утренней рутине. «Я просыпаюсь, умываюсь сначала холодной водой, а затем горячей, наношу свой уход. Массирую кожу лица, чтобы разбудить ее и стимулировать кровоток, и переключаюсь на тело. Чищу, скрабирую, следом растягиваюсь и делаю зарядку. Звучит, как много всего, но я уже привыкла и трачу на все это не больше пяти минут», — поделилась она.

Супермодель подчеркнула, что практикует купание в холодной воде. «С тех пор, как я начал окунаться в холодную воду, принимать добавки и вести более или менее здоровый образ жизни, у меня не было простуды. Я действительно верю, что купание в холодной воде является лимфодренажем, улучшает кровоток, а также активизирует тело и мозг», — добавила она.

Что касается косметических средств, Кристенсен призналась, что любит питательные масла и сыворотки.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что 53-летняя супермодель Хелена Кристенсен выложила фото в купальнике.

Звёзды,Хелена Кристенсен,
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