53-летняя Хелена Кристенсен раскрыла секреты красоты и молодости

53-летняя Хелена Кристенсен рассказала о своей утренней рутине. «Я просыпаюсь, умываюсь сначала холодной водой, а затем горячей, наношу свой уход. Массирую кожу лица, чтобы разбудить ее и стимулировать кровоток, и переключаюсь на тело. Чищу, скрабирую, следом растягиваюсь и делаю зарядку. Звучит, как много всего, но я уже привыкла и трачу на все это не больше пяти минут», — поделилась она.