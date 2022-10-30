53-летняя Хелена Кристенсен раскрыла секреты красоты и молодости

Датская супермодель Хелена Кристенсен раскрыла секреты красоты и молодости. Своими бьюти-лайфхаками она поделилась в беседе с изданием Vogue.
53-летняя Хелена Кристенсен рассказала о своей утренней рутине. «Я просыпаюсь, умываюсь сначала холодной водой, а затем горячей, наношу свой уход. Массирую кожу лица, чтобы разбудить ее и стимулировать кровоток, и переключаюсь на тело. Чищу, скрабирую, следом растягиваюсь и делаю зарядку. Звучит, как много всего, но я уже привыкла и трачу на все это не больше пяти минут», — поделилась она.
Супермодель подчеркнула, что практикует купание в холодной воде. «С тех пор, как я начал окунаться в холодную воду, принимать добавки и вести более или менее здоровый образ жизни, у меня не было простуды. Я действительно верю, что купание в холодной воде является лимфодренажем, улучшает кровоток, а также активизирует тело и мозг», — добавила она.
Что касается косметических средств, Кристенсен призналась, что любит питательные масла и сыворотки.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что 53-летняя супермодель Хелена Кристенсен выложила фото в купальнике.