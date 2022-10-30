Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

«Мы чувствуем, что врач ошибается»: муж певицы Ханны — о поле будущего ребенка

Eva.ru

В начале сентября певица Ханна сообщила, что они с мужем Павлом Курьяновым, известным как Пашу, ждут второго ребенка. В недавнем интервью Пашу рассказал о поле будущего малыша.

«Мы чувствуем, что врач ошибается»
Фото: Eva.ruEva.ru

Продюсер и владелец лейбла Black Star рассказал поклонникам, что они с супругой уже знают пол будущего ребенка. Он признал, что второй малыш заставляет его переживать, так как постоянно преподносит сюрпризы. Павел и Ханна не сразу смогли узнать, что скоро станут родителями: тесты показывали разные результаты. «Сначала бейбик с нами долго играл в «одна полоска/две полоски». Один тест был положительный, следующий отрицательный — и так по кругу. Пока не доехали до врача и узнали точный ответ, извелись всей семьей!», — рассказывал Пашу.

Теперь ситуация повторяется с полом будущего ребенка. Супругам пришлось пройти не одно обследование, чтобы узнать результат. «Сначала врач сказал одно, на следующем УЗИ — другое, в третий раз вернулись к первому вердикту. Но мы с Ханной чувствуем, что врач ошибается, да и опыт друзей был таким, что по факту рождения ждал сюрприз. В общем, малыш держит нас в тонусе и не дает расслабиться», — делился Павел. Пол малыша пара не раскрывает и предлагает поклонникам погадать, предположить самостоятельно. Большинство считают, что родится мальчик, ведь у пары уже есть дочка по имени Адриана.

Звёзды,Павел Курьянов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители