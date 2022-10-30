«Мы чувствуем, что врач ошибается»

В начале сентября певица Ханна сообщила, что они с мужем Павлом Курьяновым, известным как Пашу, ждут второго ребенка. В недавнем интервью Пашу рассказал о поле будущего малыша.
Продюсер и владелец лейбла Black Star рассказал поклонникам, что они с супругой уже знают пол будущего ребенка. Он признал, что второй малыш заставляет его переживать, так как постоянно преподносит сюрпризы. Павел и Ханна не сразу смогли узнать, что скоро станут родителями: тесты показывали разные результаты. «Сначала бейбик с нами долго играл в «одна полоска/две полоски». Один тест был положительный, следующий отрицательный — и так по кругу. Пока не доехали до врача и узнали точный ответ, извелись всей семьей!», — рассказывал Пашу.
Теперь ситуация повторяется с полом будущего ребенка. Супругам пришлось пройти не одно обследование, чтобы узнать результат. «Сначала врач сказал одно, на следующем УЗИ — другое, в третий раз вернулись к первому вердикту. Но мы с Ханной чувствуем, что врач ошибается, да и опыт друзей был таким, что по факту рождения ждал сюрприз. В общем, малыш держит нас в тонусе и не дает расслабиться», — делился Павел. Пол малыша пара не раскрывает и предлагает поклонникам погадать, предположить самостоятельно. Большинство считают, что родится мальчик, ведь у пары уже есть дочка по имени Адриана.