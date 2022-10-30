Женщины, полюбившие мужчин с большой разницей в возрасте

Говорят, что любви все возрасты покорны. А ведь случается и так, что молодые девушки влюбляются в мужчин, которые годятся им в отцы. Как показывает практика, такие браки зачастую держатся крепче. Что правит этой любовью: деньги, перспективы или все-таки настоящие чувства?

Фото: New Magazine New Magazine

Марина Зудина

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Вот уже четыре года Марина Зудина пребывает в статусе вдовы. В 2018 года актриса похоронила своего мужа — Олега Табакова. Режиссер скончался на 83 году жизни. Зудина и Табаков познакомились в далеком 1981 году. Тогда юная Марина пришла в ГИТИС на конкурс к Олегу Табакову и сразу же поступила на второй курс. Но отношения между учителем и ученицей закрутились только спустя 4 года. Стоит отметить, Марина Зудина младше своего покойного супруга на 30 лет.

Татьяна Брухунова

Что нашла молодая Татьяна Брухунова в Евгении Петросяне, который разменял восьмой десяток — неизвестно. Общественность до сих пор гадает, чем привлек юморист молодую ассистентку, которой на момент знакомства не было и 30 лет. Но ни сплетни публики, ни 44-летняя разница в возрасте не помешали построить семью. В 2019 году пара поженилась, а в 2020 Брухунова родила супругу сына Вагана.

Полина Диброва

Четвертой избранницей Дмитрия Диброва стала модель по имени Полина Наградова. Телеведущий начал ухаживать за Полиной, когда ей было всего 17 лет. А ведь Диброву на тот момент было 47. Однако девушку разница в возрасте не испугала. В скором времени возлюбленные поженились и супруга родила ему 3 сыновей. Кстати, мужчина не сомневается в Полине и отпускает ее на встречи с другими мужчинами.

Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова тоже начала принимать ухаживания Ильи Авербуха еще в юном возрасте. Они познакомились, когда актрисе было всего 15 лет, но тогда о романе не могло быть и речи. Все произошло немного позже. Пара долгое время скрывала свои отношения. Перед свадьбой в преддверии 2021 года Лиза и Илья приняли решение, что больше не имеет смысла скрывать их любовь. В прошлом году актриса родила супругу сына Льва. Муж и жена признаются, что не замечают 21-летнюю разницу в возрасте.

Юлия Проскурякова

Забавно, что Юлия Проскурякова младше не только самого Игоря Николаева, но и его старшей дочери. Певица и композитор в браке уже больше 10 лет. Их встреча была судьбоносной и после первой проведенной ночи в номере гостиницы, где они все время разговаривали и слушали песни Николаева, расстались с ощущением, что знакомы всю жизнь и даже не заметили, что они из совершенно разных поколений. Между прочим, Проскурякова младше супруга на 22 года.

Валерия Ивлева