Газманов назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

«Я не нашел места, где кормили бы лучше, чем в Москве. У нас очень-очень качественно кормят, у нас высокий стандарт в плане еды. Я был шокирован, что в Нью-Йорке я не нашел мест, где можно хорошо поесть», — объяснил он.