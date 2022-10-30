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1 час назад

Отец Филиппа Киркорова пожаловался на здоровье

Слово и Дело

Отец Филиппа Киркорова Бедрос рассказал, что в последнее время у него имеются серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отец Киркорова пожаловался на здоровье
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бедрос Киркоров посетил концерт, посвященный советскому певцу Муслиму Магомаеву. Зрители отметили, что он заметно ослаб: отец поп-короля зашел в зал, опираясь на палку.Журналисты выяснили, что старший Киркоров вынужден был обратиться к медикам из-за плохого состояния. Врачи поставили ему кардиостимулятор, позволяющий нормализовать работу сердца.

«Я не мог ходить, задыхался. Пульс опускался до тридцати ударов. Сейчас мой пульс — 60 ударов в минуту. Я живу, потому что пою. Сцена — моя жизнь!», — сообщил артист.

Бедрос Киркоров даст серию благотворительных концертов в Новгородской области в честь своего 90-летия. Мероприятия пройдут с 7 по 11 ноября.

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