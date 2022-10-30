Тейлор Свифт призналась, что грим испортил ей пробы в Лондоне

Американская певица Тейлор Свифт призналась, что ужасный грим испортил ей пробы в Лондоне. Исполнительница должна была участвовать в мюзикле «Отверженные» вместе с актером Эдди Редмэйном. Певице очень нравился исполнитель. Она пришла в ужас, когда ее одели в костюм беспризорника 19-го века и покрасили зубы в коричневый цвет. В таком виде она должна была встретиться с Редмэйном.