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52 минуты назад

Тейлор Свифт призналась, что грим испортил ей пробы в Лондоне

Слово и Дело

Американская певица Тейлор Свифт призналась, что ужасный грим испортил ей пробы в Лондоне. Исполнительница должна была участвовать в мюзикле «Отверженные» вместе с актером Эдди Редмэйном. Певице очень нравился исполнитель. Она пришла в ужас, когда ее одели в костюм беспризорника 19-го века и покрасили зубы в коричневый цвет. В таком виде она должна была встретиться с Редмэйном.

Тейлор Свифт призналась, что грим испортил ей пробы в Лондоне
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Они превратили меня в кого-то, похожего на смерть, и все превратилось в сущий кошмар. Когда я встретила Эдди, я не смогла открыть рта, чтобы заговорить», — пожаловалась певица в «Шоу Грэма Нортона».

Но не только певица попала в неловкую ситуацию. Пока Свифт стеснялась своих зубов, Редмэйн думал о пицце, которую съел перед кинопробами. После блюда осталось чесночное послевкусие, а по сюжету он должен был находиться в объятиях Свифт.

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