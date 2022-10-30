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42 минуты назад

Певица Эльвира Т согласилась выйти замуж за своего парня прямо во время концерта

Вечерняя Москва

В пятницу, 28 октября, у певицы Эльвиры Т проходил концерт в Москве, в ходе которого ее парень Александр сделал артистке предложение.

Эльвира Т согласилась выйти замуж за своего парня во время концерта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он вышел на сцену, встал на одно колено и достал из кармана коробочку с кольцом.

"Ты самое лучшее, что было в моей жизни. Я никогда никого так не любил, как тебя. Я хочу прожить свою жизнь с тобой", — сказал он.

Артистка была удивлена такому, но конечно же дала согласие своему молодому человеку. Она сказала: «да», сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Российский актер Игорь Верник женился на кинопродюсере Наталье Шнейдеровой, которая моложе его на 16 лет. Пара узаконила свои отношения в одном из столичных загсов. К слову, это уже третий брак артиста.

Помимо этого, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заинтриговала подписчиков, намекнув о своей состоявшейся свадьбе. Напомним, что 26-летняя наследница артистки около шести лет находится в отношениях, но личность возлюбленного тщательно скрывает. Даже на совместном снимке в ее личном блоге лица мужчины не разглядеть.

Звёзды,Анастасия Заворотнюк,Игорь Верник,
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