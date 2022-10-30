Эльвира Т согласилась выйти замуж за своего парня во время концерта

В пятницу, 28 октября, у певицы Эльвиры Т проходил концерт в Москве, в ходе которого ее парень Александр сделал артистке предложение.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Он вышел на сцену, встал на одно колено и достал из кармана коробочку с кольцом.

"Ты самое лучшее, что было в моей жизни. Я никогда никого так не любил, как тебя. Я хочу прожить свою жизнь с тобой", — сказал он.

Артистка была удивлена такому, но конечно же дала согласие своему молодому человеку. Она сказала: «да», сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Российский актер Игорь Верник женился на кинопродюсере Наталье Шнейдеровой, которая моложе его на 16 лет. Пара узаконила свои отношения в одном из столичных загсов. К слову, это уже третий брак артиста.