Дана Борисова показала следы на лице после нитевого лифтинга

Телеведущая Дана Борисова показала свое лицо после омолаживающей процедуры. Она опубликовала в Instagram селфи с приподнятой прядью волос, за которой находятся скрытые пластырем следы от нитевого лифтинга. По словам 46-летней ведущей, на второй день после процедуры она уже выступала в прямом эфире спортивной телепередачи.