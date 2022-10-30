Дана Борисова показала следы на лице после нитевого лифтинга

Телеведущая Дана Борисова показала свое лицо после омолаживающей процедуры. Она опубликовала в Instagram селфи с приподнятой прядью волос, за которой находятся скрытые пластырем следы от нитевого лифтинга. По словам 46-летней ведущей, на второй день после процедуры она уже выступала в прямом эфире спортивной телепередачи.
"Никогда не скрывала, что своей любимой косметологической процедурой считаю нити или нитевой лифтинг. На этой съемке второй день после процедуры. Накануне вечером поставила их, а наутро вперед и с песней", — рассказала Борисова.
Она отметила, что довольна работой косметолога, а полученного результата якобы хватит на год. При этом в комментариях пользователи раскритиковали Борисову и посоветовали "не делать из себя куклу".