Энн Хэтэуэй снялась для обложки гонконгского Vogue

Актриса также рассказала о том, с каким настроением готовится встречать 40-летний юбилей, который придётся на 12-е ноября.
Энн Хэтэуэй предстала на обложке ноябрьского выпуска Vogue Hong Kong. Актриса позирует в изящном, богато украшенном вышивкой мини-платье от Giorgio Armani и высоких перчатках из искусственной кожи. Образ, навеянный 70-ми, стилисты дополнили высокой причёской, бриллиантовыми серёжками Bulgari и удлинёнными стрелками в макияже.
В беседе с изданием Энн рассказала, что активно готовится сейчас встретить своё 40-летие. По её словам, она хочет провести 12-е ноября с семьёй и сделать этот день запоминающимся как для себя, так и для своих «мальчиков» - мужа Адама Шульмана и сыновей: 6-летнего Джонатана и 2-летнего Джека. «Планирую больше удивляться», - со смехом призналась Хэтэуэй. «Больше заниматься сёрфингом. Купить приличную камеру и часто её использовать. Сохранить как можно больше воспоминаний вместе с семьёй».
В ближайшее время оскаровская лауреатка также планирует сняться в новой части популярной франшизы «Как стать принцессой», сделавшей её знаменитой.