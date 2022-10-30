Энн Хэтэуэй снялась для обложки гонконгского Vogue

В беседе с изданием Энн рассказала, что активно готовится сейчас встретить своё 40-летие. По её словам, она хочет провести 12-е ноября с семьёй и сделать этот день запоминающимся как для себя, так и для своих «мальчиков» - мужа Адама Шульмана и сыновей: 6-летнего Джонатана и 2-летнего Джека. «Планирую больше удивляться», - со смехом призналась Хэтэуэй. «Больше заниматься сёрфингом. Купить приличную камеру и часто её использовать. Сохранить как можно больше воспоминаний вместе с семьёй».