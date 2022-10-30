"Каждый день хотим развестись"

Всего через две недели после рождения второго малыша звезда многочисленных телепроектов Регина Тодоренко взяла в руки коньки и стала участницей шоу «Ледниковый период». На прошлой неделе молодая мама поделилась еще одной новостью: она выпустила музыкальный альбом для сериала «Секреты семейной жизни», во втором сезоне которого получила свою первую большую роль. Super удалось застать Регину за кулисами Первого канала и расспросить, как маме с трехмесячным малышом удается быть во всех местах одновременно.

Главные герои сериала «Секреты семейной жизни», по задумке, скрепляют свои отношения через то, что вместе убивают звезд шоу-бизнеса. Если бы тебе выпала такая возможность, кого из наших знаменитостей ты бы хотела меньше видеть?

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Себя! (Смеется.) А то меня слишком много везде: Фигаро здесь, Фигаро там. Ну а если честно, то от всех, кто меня раздражал, я отписалась. Слежка за знакомыми часто вызывает неприятные ощущения: тебе начинает казаться, что все эти люди где-то участвуют, ходят на мероприятия, двигаются вперед, а ты все упускаешь. На самом деле это не так. Просто у тебя своя жизнь, а у них — своя.

И это говорит человек, который через две недели после родов вышел на лед! Как ты это, кстати, сделала?

Когда через десять дней после родов мне предложили поучаствовать в проекте, я подумала: «Вы что, с ума сошли?» А через два часа перезвонила и сказала: «Я согласна!» Такой уж я человек: сначала ввязываюсь, а потом разбираюсь.

Прошло уже два месяца подготовки, и теперь я думаю: «Боже, я же ничего не успеваю!» Совмещать основную работу и проект — сущий кошмар, но мне, с другой стороны, это нравится. Круто, когда вокруг столько возможностей себя реализовать. Это заряжает колоссальной энергией! Главное — не обесценивать [свой труд], как иногда это делаю я.

Твоя цитата: «Я люблю создавать себе препятствия и перепрыгивать через них». Шоу «Ледниковый период» — одно из таких препятствий?

Именно. Александр [Энберт] (партнер Регины по шоу. — Прим. ред.) — это препятствие, я через него перепрыгиваю. (Смеется.) Я очень люблю бросать себе вызовы, я человек-достигатор. Мне нравятся подвиги. Сама себе что-то придумаю, сама одолею, сама горжусь.

Ты как-то рассказывала, что «Секреты семейной жизни» снимали в спартанских условиях. Что это были за условия?

Было очень холодно. Я лежала в ледяной реке, на улице было восемь градусов тепла. Кто-то возразит: «Ну и что? Вот моржи в такую погоду плавают, и ничего». Для меня, девушки не столь закаленной, это было сложно. Я впервые играла такую большую роль и постоянно ощущала прилив адреналина. Было забавно, когда Миша Поляков (режиссер сериала. –– Прим. ред.) спросил, полезу ли я [в реку]. Я ему говорю: «А у меня что, есть выбор? Хочешь, лета дождемся?» В тот момент я была еще и беременна, поэтому в совокупности это далось мне ой как непросто.

В одном из интервью режиссер Михаил Поляков говорил, что не хотел убивать тебя как героя, потому что ты всегда предлагала классные идеи на площадке. Ты ведешь собственные шоу, поешь, играешь на музыкальных инструментах, катаешься на льду, теперь еще и в кино снимаешься. Что дальше? Режиссура?

Но Миша меня все-таки убил! (Смеется.) Нет, режиссером я бы не очень хотела быть, мне больше интересно продюсирование. Мне нравится пробовать все новое, и знаете, у меня это действительно получается. Вы будете смеяться, но как-то раз астролог сказал мне, что я всю жизнь буду учиться и пробовать. Так и происходит.

Из того, в чем я себя еще не пробовала: хотелось бы снять собственный сериал для детей о краснокнижных животных. Это мог бы быть проект, который детским языком объяснял малышам интересные вещи.

Ты выпустила музыкальный альбом для сериала с 14 песнями. Не думала о том, чтобы начать гастролировать с концертами по стране?

Скорее перезапустила готовый — тот, что уже был в 2016-м. Но мы, конечно, добавили туда и новые треки. Как-то раз Миша пожаловался, что 15 секунд песни в фильме стоят 15 тысяч долларов. А я ему говорю: «Миш, бери мои!» Так вышло, что главного героя зовут Роман, а у меня была композиция под названием «Ромчик». В итоге он взял мои песни, и мне было очень приятно.

Были мысли и по поводу концертов, но «настоящие» артисты обычно гастролируют по 20 дней и каждый день вылетают в новый город. С маленькими детьми очень сложно делать что-то подобное. А так мне, конечно, хотелось бы выступать. Самая заветная мечта — чтобы мы делали это с Владом вместе.

В начале карьеры твой гонорар за концерт составлял $100. Сколько ты могла бы просить за него сейчас?

Приятно думать о своих будущих гонорарах. (Смеется.) Очень сложно рассчитать сумму сходу, поскольку в ней нужно обязательно учесть работу всей команды, организаторов, стоимость песен. Словом, важен бизнес-план. Артисты стоят дорого, но навскидку скажу, что могла бы, наверное, брать один миллион рублей.

Ты очень быстро пришла в форму после первых родов. Вчера видела, как ты брала крабовый салат. Не мучаешь себя диетами?

Салат был со сметаной! (Смеется.) Мой режим — когда успел, тогда поел. И хлебная диета, конечно. Я обожаю выпечку! Очень тяжело от нее отказываться. После родов я пару недель налаживала грудное вскармливание, поэтому приходилось правильно питаться. Но теперь я ем все и чувствую себя превосходно. Я такая счастливая, когда ем! (Смеется.)

Когда ты занимаешься спортом каждый день по шесть часов (имеются в виду тренировки в «Ледниковом периоде». — Прим. ред.), можно забыть про интервальное голодание и диеты. Единственное — я не люблю майонез. Из напитков пью много воды и чая, но избегаю соки и газировку. Пока я похудела на 6 килограммов, нужно еще.

Я знаю, что ты проводила кастинг для няни, на котором было около тридцати кандидаток. Как ты в итоге нашла «ту самую»?

Найти хорошую няню так же сложно, как найти хорошего мужа. (Смеется.) Кто-то ждет всю жизнь, кто-то находит свое сразу. Здесь главное — безопасность: человеку можно доверять только тогда, когда чувствуешь, что твой ребенок в надежных руках. Мы, слава богу, такого нашли.

Ты рассказывала, что можешь поругаться с Владом из-за бытовых пустяков, например неразобранного чемодана или разряженного телефона. Не прибавилось конфликтов на фоне рождения второго ребенка?

Конфликтов меньше, потому что мы разъехались. (Смеется.) Дети спят в спальне, а Влад — на диване. Он пробовал спать с нами, но ему было очень тяжело: каждые два часа кто-то из детей мычит, рычит, плачет. Старший иногда смеется во сне, дерется или куда-то бежит.

Влад не всегда бывает на съемках, но если детей не на кого оставить — нет няни, а бабушка уехала, мы берем их на работу. Недавно у Влада была важная бизнес-встреча, и он приехал на нее вместе с сыном. Сидят дяди в белых воротничках, обсуждают свое, а рядом мальчик раскраски разукрашивает. (Смеется.) Влад — фантастический отец, я бы хотела такого папу.

Вы с Владом вместе пять лет. Уже выработаны правила и ритуалы, которые помогают поддерживать прежний трепет?

25 октября мы как раз отмечали годовщину момента росписи и не могли поверить, что уже пять лет вместе. Каждый день хотим развестись и снова пожениться! У нас несколько правил, которые позволяют нам ладить. Нужно, во-первых, не мешать друг другу. Во-вторых, важен юмор — он сплачивает. В-третьих, азарт, взаимное стремление поддерживать отношения. Это ведь тоже своего рода достижение — быть в паре много лет.

Ты много путешествовала по России в рамках тревел-шоу. Назови пять городов или мест, которые тебе понравились больше всего. Почему именно они?

Первое — Астрахань, озеро Баскунчак. Магическое место. Во-первых, я обожаю арбузы и сушеную воблу, а там ты можешь есть одно с другим вприкуску. Во-вторых, в грязевом озере можно подлечить суставы.

Второе — Камчатка. Это отличная возможность встретиться с медведями и наловить рыбы. Однажды у меня была фантастическая океаническая рыбалка: мы ездили туда с мужем и старшим сыном, и Майкл впервые выловил терпуга в океане. Это было настоящее путешествие, которое не забывается!

Третье — Выборг, островок в Питере. Это такая маленькая Европа, городок выходного дня. Туда можно приехать погулять по маленьким улочкам, вымощенным кирпичом, отведать фантастические крендели, которые готовят только там. Можно даже самому попробовать их испечь –– в городе проходят специальные мастер-классы. Еще в Выборге есть красивая колокольня, на которую можно подняться, чтобы обозреть весь город.

Четвертое — Байкал. Рекомендую покататься на лодке на коньках, гурманам –– попробовать потроха (на вкус они, конечно, полная катастрофа) и строганину.

Пятое — Карелия. Там обязательно стоит прокатиться на старинном поезде и приехать на ежегодный фестиваль классической музыки в «Рускеала парк», где карьеры становятся этаким залом под открытым небом.

Говорят, для того чтобы быть счастливым, нужно всегда ставить новые цели и достигать их. А какая схема у тебя?

Я ставлю реальные цели и придумываю нереальные мечты. Моя мечта — провести церемонию «Грэмми». Кому-то это покажется невозможным, но когда-нибудь на середине своего пути я обязательно проведу классное мероприятие и достигну своей цели. Так что мечтайте по-крупному!