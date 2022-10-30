Кайли Дженнер примерила образ невесты Франкенштейна

Кайли Дженнер показала, в каком костюме планирует встретить Хэллоуин 2022. Фотографиями в образе невесты Франкенштейна модель поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В канун празднования самого страшного праздника в году 25-летняя модель и основательница Kaily Cosmetics в точности повторила образ Эльзы Ланчестер, сыгравшей главную роль в фильме «Невеста Франкенштейна».

«Невеста Франкенштейна», — подписала Кайли Дженнер черно-белые снимки, отражающие эстетику оригинального фильма ужасов 1935 года.

Подписчики звезды по достоинству оценили страшный костюм Дженнер. «Феноменальное преображение», «Очень жду твой выход в этом образе», «Кайли – королева Хэллоуина», «Как такой страшный персонаж может быть таким сексуальным», — написали поклонники в комментариях.

Это не первый раз, когда Кайли Дженнер впечатляет своим хэллоуинским перевоплощением. В разные годы звезда реалити примеряла образы «Невесты Чаки», русалки «Ариэль», кролика Playboy и Мэрилин Монро.