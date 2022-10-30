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2 часа назад

Певец Николай Басков язвительно высказался в адрес Кристины Орбакайте

Катерина Саломе

Певица и актриса Кристина Орбакайте стала гостьей в новом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия-1». В процессе программы ее язвительно подколол народный артист России Николай Басков.

Басков язвительно высказался в адрес Орбакайте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дочь Примадонны призналась, что она пребывает в восторге от программы и завидует коллегам, побывавшим тут ранее. «Где я раньше была? До полуфинала только добралась», — недоумевала звезда.

«Старался держать лицо»: Басков — о борьбе с раком

Басков, в свою очередь, решил подшутить над светской львицей. Он процитировал строки из ее песни «Перелетная птица», намекнув на наличие звездной болезни о Орбакайте.

«Ты в небе парила как перелетная птица», — съязвил Николай.

Кристина проигнорировала высказывание певца. Она удостоила его лишь молчанием.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте снимается в четвертой части фильма «Любовь-Морковь».

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