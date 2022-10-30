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49 минут назад

Анна Семенович рассказала, почему не собирается уменьшать грудь

Super.ru

Еще несколько дней назад певица жаловалась на коридор затмений: отмену рекламных контрактов, концертов и поломку машины. И вот наконец дождавшись выходных, Семенович улетела на пляжный отдых в Турцию, чтобы перевести дух уж наверняка. Но даже на курорте она остается на связи с поклонниками: отвечает на их вопросы, мотивирует и делится житейскими мудростями.

Семенович рассказала, почему не собирается уменьшать грудь
Фото: Super.ruSuper.ru

Так, субботним вечером перед ужином певица вышла в сторис. Один из подписчиков не обошел вниманием визитную карточку певицы — пышный бюст. Уверены, вопросы о нем поступают ей каждый день. «Я же уже пыталась сделать операцию по уменьшению, но как говорится, против лома нет приема», — объясняет Анна. Такова генетика: у бабушки и тети Семенович аналогичные формы.

Звезда признается, что большая грудь приносит ей дискомфорт: «Это проблемы со спиной, это некоторые неудобства. Но вообще — это красиво, честно!» Семенович уже говорила, что за фигурой люди не всегда замечают другие ее достоинства, но она любит себя такой, какая есть. «Знаете, видимо, и я буду с гордостью носить свой восьмой размер груди и радовать вас этим, а третий носите сами», — не отчаивается Анна. Что ж, нам остается только восхититься ее стойкостью перед лицом (ну или не совсем лицом) невзгод. И поаплодировать силе духа, видимо.

Звёзды,Анна Семенович,
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