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1 час назад

Иван Янковский впервые показал лицо сына

Мира Маркина

Актер Иван Янковский опубликовал в соцсетях фото с сыном, впервые показав его лицо. Такое исключение он сделал по случаю своего дня рождения.

Иван Янковский впервые показал лицо сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица Юлианна Караулова подарила квартиру годовалому сыну

В подписи к фото Янковский поблагодарил своих родителей и подчеркнул, что сейчас обрел в жизни все, что ему нужно.

соцсети

Сыну актера всего год. Его назвали в честь прадеда — народного артиста СССР Олега Янковского. Несмотря на то, что оба родителя — актеры (Янковский женат на Диане Пожарской), Иван подчеркнул, что не будет заставлять сына продолжать семейную династию.

Ранее Николаев опубликовал редкий кадр с дочкой от Проскуряковой.

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