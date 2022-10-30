Иван Янковский впервые показал лицо сына

Актер Иван Янковский опубликовал в соцсетях фото с сыном, впервые показав его лицо. Такое исключение он сделал по случаю своего дня рождения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В подписи к фото Янковский поблагодарил своих родителей и подчеркнул, что сейчас обрел в жизни все, что ему нужно.

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Сыну актера всего год. Его назвали в честь прадеда — народного артиста СССР Олега Янковского. Несмотря на то, что оба родителя — актеры (Янковский женат на Диане Пожарской), Иван подчеркнул, что не будет заставлять сына продолжать семейную династию.