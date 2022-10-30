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53 минуты назад

Врач Маргарита Королева раскрыла возможную причину облысения Аллы Пугачевой

Катерина Саломе

Врач-диетолог Маргарита Королева раскрыла причины облысения народной артистки России Аллы Пугачевой. По мнению эксперта, это может быть связано с питанием или возникшими проблемами со здоровьем, сообщает Пятый канал.

Врач раскрыла причину облысения Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Прежде всего, специалист подчеркнула, что для точного диагноза необходима тщательная диагностика. Тем не менее, по мнению эксперта, процессы поредения волос во многом определяются рационом питания.

"В нем должны быть все компоненты, поддерживающие здоровье организма в целом. Волосы — внешнее проявление состояния здоровья", — отметила врач.

Прическа Пугачевой оказалась дешевым париком

Среди других возможных причин диетолог выделила частый стресс и болезни, нарушающие функции организма и вызывающие дефицит нутриентов. Тем не менее, уточнила доктор, ситуацию можно улучшить при сильном желании человека и при помощи оздоровительных средств.

Ранее мы писали о том, что стилист Джордж Ровалс оценил новый имидж Пугачевой.

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