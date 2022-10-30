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34 минуты назад

Илья Авербух рассказал про измены в браке с Арзамасовой

Popcake.tvиещё 2

В отношения Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой никто не верил. Актриса была слишком юной для тренера. Однако разница в 21 год ничуть не смутила возлюбленных. Они заключили брак, а год назад у «папиной дочки» родился прекрасный сын. Недавно парочка отмечала годовщину свадьбы. Их семье исполнилось два года. И сегодня Илья Авербух решил честно поговорить об изменах, которые случаются в паре.

Илья Авербух рассказал про измены в браке с Арзамасовой
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Как считает заслуженный мастер спорта, измены разрушают не только отношения, но и самого человека. Илья не исключает, что нередко встречаются изменщики-мужчины, которые не могут взять ответственность за себя, унижая жену, себя и любовницу или любовника.

«Все это — одно большое мучение», – четко заверил Авербух.

Спортсмен клянется, что в браке с Лизой Арзамасовой он ни за что не пойдет на лево. В интервью он подчеркнул, что «папина дочка» – настоящее сокровище для него. Илья готов на любые поступки, лишь бы жена была счастлива. При этом, раньше Авербух даже не думал, что такое в жизни вообще возможно.

Звёзды,Илья Авербух,
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