Илья Авербух рассказал про измены в браке с Арзамасовой

В отношения Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой никто не верил. Актриса была слишком юной для тренера. Однако разница в 21 год ничуть не смутила возлюбленных. Они заключили брак, а год назад у «папиной дочки» родился прекрасный сын. Недавно парочка отмечала годовщину свадьбы. Их семье исполнилось два года. И сегодня Илья Авербух решил честно поговорить об изменах, которые случаются в паре.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Как считает заслуженный мастер спорта, измены разрушают не только отношения, но и самого человека. Илья не исключает, что нередко встречаются изменщики-мужчины, которые не могут взять ответственность за себя, унижая жену, себя и любовницу или любовника.

«Все это — одно большое мучение», – четко заверил Авербух.