Как Дакота относится к Соколовскому после его предательства

Семь лет назад Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли шикарную свадьбу. Однако их брак долго не продержался. Уже через три года Рита в слезах вышла в социальные Сети, чтобы сообщить о разводе. Оказалось, что Влад часто изменял Рите, причем с ее же подругами.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Долгое время Рита негативно высказывалась в адрес бывшего мужа, поливая его грязью. Однако ради общего ребенка они смогли помириться и найти общий язык. Бывшие возлюбленные вместе гуляют, созваниваются, ходят в гости и поддерживают друг друга на выступлениях. Кажется, многим есть у кого взять пример.

Недавно Рита провела большой концерт в Москве. И Влад Соколовский не мог пропустить это важное событие. Вместе с новой возлюбленной он пришел на выступление и подпевал все хиты.