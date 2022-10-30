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1 час назад

Как Дакота относится к Соколовскому после его грязных измен и предательства

Popcake.tv

Семь лет назад Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли шикарную свадьбу. Однако их брак долго не продержался. Уже через три года Рита в слезах вышла в социальные Сети, чтобы сообщить о разводе. Оказалось, что Влад часто изменял Рите, причем с ее же подругами.

Как Дакота относится к Соколовскому после его предательства
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Долгое время Рита негативно высказывалась в адрес бывшего мужа, поливая его грязью. Однако ради общего ребенка они смогли помириться и найти общий язык. Бывшие возлюбленные вместе гуляют, созваниваются, ходят в гости и поддерживают друг друга на выступлениях. Кажется, многим есть у кого взять пример.

Недавно Рита провела большой концерт в Москве. И Влад Соколовский не мог пропустить это важное событие. Вместе с новой возлюбленной он пришел на выступление и подпевал все хиты.

Сама Рита не скрывает, что у них замечательные отношения. В подтверждение этому она опубликовала часть их переписки, где они подбадривают друг друга. А также певица показала, как Влад вступил в словесную перепалку с хейтером, чтобы защитить бывшую. Мило!

Звёзды,Рита Дакота,Влад Соколовский,
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