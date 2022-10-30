Иду Галич напугал неуравновешенный сосед

Блогер Ида Галич поделилась в соцсетях историей, как в ночь на 30 октября ее напугал сосед. Она услышал громкие крики и зыки падающих предметов.
По словам Галич, она постучала в дверь, чтобы убедиться, что никто не пострадал. Однако ей никто не открыл и тогда Ида решила вызвать полицию.
Соседи рассказали телеведущей, что в квартире живет неуравновешенный тип, которого регулярно кладут в психиатрическую больницу. Полиция посоветовала звезде больше не стучать в дверь соседа и избегать контактов с ним.