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1 час назад

Иду Галич напугал неуравновешенный сосед

Рамблер

Блогер Ида Галич поделилась в соцсетях историей, как в ночь на 30 октября ее напугал сосед. Она услышал громкие крики и зыки падающих предметов.

Иду Галич напугал неуравновешенный сосед
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галич и Батрудинов поразили публику поцелуем в эфире шоу "Аватар"

По словам Галич, она постучала в дверь, чтобы убедиться, что никто не пострадал. Однако ей никто не открыл и тогда Ида решила вызвать полицию.

Соседи рассказали телеведущей, что в квартире живет неуравновешенный тип, которого регулярно кладут в психиатрическую больницу. Полиция посоветовала звезде больше не стучать в дверь соседа и избегать контактов с ним.

Ранее блогер Ида Галич показала "честные" фото в бикини.

Звёзды,Ида Галич,
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