Иду Галич напугал неуравновешенный сосед

Блогер Ида Галич поделилась в соцсетях историей, как в ночь на 30 октября ее напугал сосед. Она услышал громкие крики и зыки падающих предметов.

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По словам Галич, она постучала в дверь, чтобы убедиться, что никто не пострадал. Однако ей никто не открыл и тогда Ида решила вызвать полицию.