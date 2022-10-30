Арзамасова показала нежные фотографии с супругом

Актриса Елизавета Арзамасова на днях опубликовала трогательные кадры с супругом Ильей Авербухом, которые сделаны во время репетиции ледового шоу. Супруги так нежно смотрят друг на друга, что поклонники не смогли сдержать эмоций.

Фото: Eva.ru Eva.ru

За семейной четой фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой с неподдельным интересом наблюдают тысячи поклонников. Пара, которая еще недавно у многих вызывала удивление из-за внушительной разницы в возрасте, сегодня является фаворитом среди интернет-пользователей.

Нежное отношение Елизаветы к супругу, сыну и пасынку — лучшее доказательство женской мудрости и гармонии, царящей в доме знаменитостей. Авербух также не скрывает, что молодая жена вызывает в нем лишь трепетное восхищение и любовь. Все эти чувства с лихвой можно увидеть на недавних совместных кадрах супругов, которые на днях опубликовала Арзамасова в своей социальной сети. Черно-белые снимки, которые сделаны на катке во время репетиции ледового шоу, восхитили поклонников.