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3 часа назад

Решетова призналась, что ей "было стыдно" принимать Ислам

Газета.Ruиещё 3

Модель Анастасия Решетова в интервью Надежде Стрелец на YouTube рассказала о том, с чем столкнулась во время того, как сменила религию.

Решетова призналась, что ей "было стыдно" принимать Ислам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Некоторое время назад бывшая возлюбленная Тимати приняла Ислам. По словам звезды, такое решение ей далось непросто.

«Мне было стыдно, потому что мой папа — верующий христианин, я росла в православной культуре. Но я тот человек, который слушает свое сердце», — поделилась она.

Как рассказала Решетова, ее поддержала подруга и помогла принять другую веру. Также модель не скрывает, что не соблюдает религию идеально.

«Я понимаю, что далеко неправедная, я непокрытая, делаю много вещей, запрещенных у нас в религии, но все мы — не святые. Главное, не осуждать друг друга», — говорит звезда.

Решетова часто сталкивается в соцсетях с негативом, поскольку периодически выкладывает в личный блог откровенные кадры.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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