Решетова призналась, что ей "было стыдно" принимать Ислам

Модель Анастасия Решетова в интервью Надежде Стрелец на YouTube рассказала о том, с чем столкнулась во время того, как сменила религию.
Некоторое время назад бывшая возлюбленная Тимати приняла Ислам. По словам звезды, такое решение ей далось непросто.
«Мне было стыдно, потому что мой папа — верующий христианин, я росла в православной культуре. Но я тот человек, который слушает свое сердце», — поделилась она.
Как рассказала Решетова, ее поддержала подруга и помогла принять другую веру. Также модель не скрывает, что не соблюдает религию идеально.
«Я понимаю, что далеко неправедная, я непокрытая, делаю много вещей, запрещенных у нас в религии, но все мы — не святые. Главное, не осуждать друг друга», — говорит звезда.
Решетова часто сталкивается в соцсетях с негативом, поскольку периодически выкладывает в личный блог откровенные кадры.