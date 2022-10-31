Решетова призналась, что ей "было стыдно" принимать Ислам

Модель Анастасия Решетова в интервью Надежде Стрелец на YouTube рассказала о том, с чем столкнулась во время того, как сменила религию.

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Некоторое время назад бывшая возлюбленная Тимати приняла Ислам. По словам звезды, такое решение ей далось непросто.

«Мне было стыдно, потому что мой папа — верующий христианин, я росла в православной культуре. Но я тот человек, который слушает свое сердце», — поделилась она.

Как рассказала Решетова, ее поддержала подруга и помогла принять другую веру. Также модель не скрывает, что не соблюдает религию идеально.

«Я понимаю, что далеко неправедная, я непокрытая, делаю много вещей, запрещенных у нас в религии, но все мы — не святые. Главное, не осуждать друг друга», — говорит звезда.