Шейк и Купер вместе появились вместе после слухов о воссоединении

Бывшие возлюбленные супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер вместе появились на частной вечеринке Self Portrait. Об этом сообщает Just Jared.
На общей фотографии, которую удалось сделать журналистам издания, пара вместе позирует с основателем бренда Ханом Чонгом и главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннифулом. Для вечеринки Ирина Шейк выбрала нежный образ с твидовой мини-юбкой, топом и кружевными колготками. Завершили образ розовые туфли с открытым мысом.
Об отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера стало известно весной 2015 года. Спустя два года после начала романа, 21 марта 2017 года, у супермодели и актера родилась дочь, которую они назвали Леей. Пара, судя по сообщениям инсайдеров, собиралась пожениться, однако весной 2019-го рассталась. После этого Ирину Шейк подозревали в отношениях с Канье Уэстом, а Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой. В июле появилась информация о том, что актер встречается с помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин.