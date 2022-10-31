Шейк и Купер вместе появились вместе после слухов о воссоединении

Об отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера стало известно весной 2015 года. Спустя два года после начала романа, 21 марта 2017 года, у супермодели и актера родилась дочь, которую они назвали Леей. Пара, судя по сообщениям инсайдеров, собиралась пожениться, однако весной 2019-го рассталась. После этого Ирину Шейк подозревали в отношениях с Канье Уэстом, а Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой. В июле появилась информация о том, что актер встречается с помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин.