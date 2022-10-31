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2 часа назад

Шейк и Купер вместе появились вместе после слухов о воссоединении

Газета.Ru

Бывшие возлюбленные супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер вместе появились на частной вечеринке Self Portrait. Об этом сообщает Just Jared.

Шейк и Купер вместе появились вместе после слухов о воссоединении
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На общей фотографии, которую удалось сделать журналистам издания, пара вместе позирует с основателем бренда Ханом Чонгом и главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннифулом. Для вечеринки Ирина Шейк выбрала нежный образ с твидовой мини-юбкой, топом и кружевными колготками. Завершили образ розовые туфли с открытым мысом.

Об отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера стало известно весной 2015 года. Спустя два года после начала романа, 21 марта 2017 года, у супермодели и актера родилась дочь, которую они назвали Леей. Пара, судя по сообщениям инсайдеров, собиралась пожениться, однако весной 2019-го рассталась. После этого Ирину Шейк подозревали в отношениях с Канье Уэстом, а Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой. В июле появилась информация о том, что актер встречается с помощницей Хилари Клинтон Хумой Абедин.

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