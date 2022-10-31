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1 час назад

В соцсетях обсуждают сильно изменившееся лицо Зои Кравиц

Газета.Ruиещё 1

После выхода на вечеринке Tiffany & Co Зои Кравиц раскритиковали за сильно изменившееся лицо. Об этом поклонники написали в комментариях к посту в фан-аккаунте звезды.

В соцсетях обсуждают сильно изменившееся лицо Зои Кравиц
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актриса Зои Кравиц появилась на вечеринке Tiffany & Co. Для выхода звезда выбрала простое и элегантное черное платье The Row, однако внимание поклонников привлекло лицо актрисы. По мнению пользователей социальных сетей, Зои Кравиц сильно изменилась за последнее время. У нее появились более острые скулы, подбородок, а губы — более пухлые.

Один из пользователей социальных сетей написал, что актриса переборщила с филлерами, другие же изумились красоте: «Она выглядит.. по-другому, но все равно очень красиво», «Сильно изменилось лицо», «И все равно очень красивая».

Зои Кравиц — дочь актрисы Лизы Боне и музыканта Ленни Кравица. Она известна по фильмам «Люди Икс: Первый класс», «Фантастические твари и где они обитают» и «Дивергент».

Звёзды,Tiffany & Co,
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