В соцсетях обсуждают сильно изменившееся лицо Зои Кравиц

После выхода на вечеринке Tiffany & Co Зои Кравиц раскритиковали за сильно изменившееся лицо. Об этом поклонники написали в комментариях к посту в фан-аккаунте звезды.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Актриса Зои Кравиц появилась на вечеринке Tiffany & Co. Для выхода звезда выбрала простое и элегантное черное платье The Row, однако внимание поклонников привлекло лицо актрисы. По мнению пользователей социальных сетей, Зои Кравиц сильно изменилась за последнее время. У нее появились более острые скулы, подбородок, а губы — более пухлые.

Один из пользователей социальных сетей написал, что актриса переборщила с филлерами, другие же изумились красоте: «Она выглядит.. по-другому, но все равно очень красиво», «Сильно изменилось лицо», «И все равно очень красивая».