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31 минуту назад

Жена сына Бекхэма рассказала о плюсах его ревности

Lenta.ruиещё 1

Актриса Никола Пельтц заявила, что находит сексуальной ревность своего супруга, сына модели Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида БекхэмаБруклина. О плюсах собственничества она рассказала в беседе с The Times.

Жена сына Бекхэма рассказала о плюсах его ревности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам жены Бруклина Бекхэма, она уверена в партнере, а он в ней, поэтому с развитием отношений страсти в паре поутихли.

«Я думаю, что сейчас мы оба чувствуем себя более уверенными в наших отношениях. Знаете, если бы какой-то парень подошел ко мне познакомиться до того, как мы поженились, это было бы прям проблемой», — призналась она.

Тем не менее Пельтц отметила, что Бруклин ревнует ее и сейчас. «Мы оба ревнивы», — сказала она, добавив, что считает чувство собственничества, которое демонстрирует муж, сексуальным.

27-летняя актриса вышла замуж за 23-летнего Бруклина в апреле.

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