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2 часа назад

Водонаева назвала самых красивых женщин в мире «скучными»

runews24.ru

Экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева раскритиковала принцип золотого сечения, согласно которому определяют самых красивых женщин в мире.

Водонаева назвала самых красивых женщин в мире «скучными»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Напомним, самой красивой женщиной в мире признали актрису Джоди Комер, которая обогнала Зендаю и Беллу Хадид. У 29-летней звезды фильма «Убивая Еву» оказался самый высокий процент соответствия идеальным параметрам — 94,52.

Водонаева же в своем Telegram-канале заявила, что женщины, которых признают по этому принципу самыми красивыми, «пресные, скучные, серые».

«Чаще всего внешность этих женщин пресная, скучная, серая. Лица, не имеющие никакого отношения к красоте», — пишет телеведущая.

Она также отметила, что это ее субъективное мнение.

Звёзды,Джоди Комер,Белла Хадид,Алена Водонаева,
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