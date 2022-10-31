Водонаева назвала самых красивых женщин в мире «скучными»

Экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева раскритиковала принцип золотого сечения, согласно которому определяют самых красивых женщин в мире.

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Напомним, самой красивой женщиной в мире признали актрису Джоди Комер, которая обогнала Зендаю и Беллу Хадид. У 29-летней звезды фильма «Убивая Еву» оказался самый высокий процент соответствия идеальным параметрам — 94,52.

Водонаева же в своем Telegram-канале заявила, что женщины, которых признают по этому принципу самыми красивыми, «пресные, скучные, серые».

«Чаще всего внешность этих женщин пресная, скучная, серая. Лица, не имеющие никакого отношения к красоте», — пишет телеведущая.