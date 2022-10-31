Сталлоне назвал недавний разрыв с женой «временем пробуждения»

Сильвестр Сталлоне рассказал о браке, отцовстве и политических взглядах в новом откровенном интервью газете Sunday Times. В частности, актёр поделился подробностями недавней размолвки с женой Дженнифер Флавин. В августе она подала прошение о разводе после 25-и лет брака с голливудской звездой. Через месяц супруги помирились.
«Честно скажу, это было очень бурное время», - объяснил Сталлоне. «Произошло пробуждение по поводу того, что для меня является ценным – это любовь к семье. Она важнее работы, но это был очень тяжёлый урок».
После воссоединения представитель пары сообщил Page Six, что Сильвестр и Дженнифер «решили встретиться в своём общем доме, где поговорили и смогли проработать разницу во взглядах. Они оба невероятно счастливы», - отметил пресс-секретарь.