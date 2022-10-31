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30 минут назад

Ида Галич показала лицо без макияжа

Lenta.ru

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала естественную внешность. Соответствующим видео она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ида Галич показала лицо без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфлюэнсерша опубликовала снимки, на которых она запечатлена до и после нанесения макияжа. Затем знаменитость рассказала на камеру, что ей нравится, как она выглядит без косметики.

«Все нравится. Вот пятнышки и покраснения после съемок. Просто обидно, когда ты вся такая со стрелами, роковая, а потом ты выходишь из ванной с лицом пупса», — рассказала она.

Кроме того, Галич поделилась опытом отказа от фильтров и фотошопа.

«Я рассказала вам, что месяцев пять назад отказалась от масок. Это такая свобода, девочки! Никаких обманутых ожиданий в зеркале», — поделилась она своими впечатлениями.

Звёзды,Ида Галич,
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