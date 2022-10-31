Карди Би мечтает стать многодетной мамой

Известная американская рэп-исполнительница и счастливая мама двоих детей Карди Би задумалась о третьем ребенке.
Поклонники удивляются, как знаменитость при своем плотном графике умудряется находить время для двухлетней дочки и трехлетнего сына.
Сама Карди признается, что ей просто нравится быть мамой и домохозяйкой, хотя она и не может себе позволить быть ею постоянно.
При этом звезда в недавнем интервью призналась, что хочет еще и третьего ребенка. А позднее в соцсети подтвердила свое намерение.
Певица опубликовала на своей странице милый снимок, на котором она вместе с сынишкой, и подписала: «Не могу дождаться, когда справлюсь со всеми делами и рожу третьего малыша».
Поклонники поддержали своего кумира, тем более, сейчас у нее в семейной жизни тишь да гладь.
В свое время она обвиняла любимого мужчину – музыканта Оффеста в изменах, и тогда брак буквально трещал по швам. Би даже подала в суд на развод осенью 2020 года.
Но затем она резко изменила свое решение, забрала заявление и с тех пор их семья перестала быть источником светских скандалов.