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51 минуту назад

Карди Би мечтает стать многодетной мамой

Inc-News

Известная американская рэп-исполнительница и счастливая мама двоих детей Карди Би задумалась о третьем ребенке.

Карди Би мечтает стать многодетной мамой
Фото: Inc-NewsInc-News

Поклонники удивляются, как знаменитость при своем плотном графике умудряется находить время для двухлетней дочки и трехлетнего сына.

Сама Карди признается, что ей просто нравится быть мамой и домохозяйкой, хотя она и не может себе позволить быть ею постоянно.

При этом звезда в недавнем интервью призналась, что хочет еще и третьего ребенка. А позднее в соцсети подтвердила свое намерение.

Певица опубликовала на своей странице милый снимок, на котором она вместе с сынишкой, и подписала: «Не могу дождаться, когда справлюсь со всеми делами и рожу третьего малыша».

Поклонники поддержали своего кумира, тем более, сейчас у нее в семейной жизни тишь да гладь.

В свое время она обвиняла любимого мужчину – музыканта Оффеста в изменах, и тогда брак буквально трещал по швам. Би даже подала в суд на развод осенью 2020 года.

Но затем она резко изменила свое решение, забрала заявление и с тех пор их семья перестала быть источником светских скандалов.

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