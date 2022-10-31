Владимир Пресняков предположил, что его будущая дочь будет "святой"

Певец Владимир Пресняков в беседе с PROZvezd признался, что задумывается о будущей дочке. По его словам, она будет "святой" и "славной". "Семья - это главное. Я делаю все, чтобы быть с ней как можно чаще", - заявил Пресняков.
Он также добавил, что чувствует себя "неплохо" после перенесенного воспаления легких. По словам певца, недуг прошел достаточно тяжело, медикам даже пришлось поставить артисту капельницы.
Пресняков признался, что планировал отменить недавно прошедший концерт в Москве, однако не смог этого сделать, так как его ждали зрители.
"Я очень ждал этого момента. Были мысли перенести выступление. Но потом понял, что выхода у меня нет", - резюмировал Пресняков.