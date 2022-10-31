Какой части своего тела стыдилась Одри Хепберн

Одри Хепберн по сей день считается одной из красивейших актрис в истории мирового кино. Однако и у звезды такого масштаба были комплексы, которые она тщательно пыталась скрыть. Чего так сильно стеснялась экранная Холли Голайтли из фильма «Завтрак у Тиффани», читайте в материале «Рамблера».
Хепберн с детства мечтала стать балериной: она долго и упорно шла к своей цели, однако все окружающие в один голос твердили, что эта мечта неосуществима, ведь Одри слишком высокая для этой профессии (ее рост составлял 170 см). Тогда девушка пошла в другом направлении и попробовала себя в качестве модели, а поcле попала в большое кино. Критики и миллионы поклонников называли ее одной из самых красивых актрис современности, в то время как Одри продолжала прятать свой главный, по ее мнению, изъян, которым она «обязана» в том числе и балету.
Дело в том, что у Хепберн были довольно крупные ступни — актриса отчаянно стыдилась своего 41-го размера ноги. Хотя при ее росте 170 см ее «изъян» абсолютно не бросался в глаза и уж точно не уродовал Одри. Однако это было и оставалось самым главным комплексом звезды, благодаря чему появились знаменитые балетки ballerinas. Их специально для актрисы придумал Сальватор Феррагамо, он по просьбе Хепберн создал обувь, визуально уменьшающую ее стопы.