Какой части своего тела стыдилась Одри Хепберн

Одри Хепберн по сей день считается одной из красивейших актрис в истории мирового кино. Однако и у звезды такого масштаба были комплексы, которые она тщательно пыталась скрыть. Чего так сильно стеснялась экранная Холли Голайтли из фильма «Завтрак у Тиффани», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

Хепберн с детства мечтала стать балериной: она долго и упорно шла к своей цели, однако все окружающие в один голос твердили, что эта мечта неосуществима, ведь Одри слишком высокая для этой профессии (ее рост составлял 170 см). Тогда девушка пошла в другом направлении и попробовала себя в качестве модели, а поcле попала в большое кино. Критики и миллионы поклонников называли ее одной из самых красивых актрис современности, в то время как Одри продолжала прятать свой главный, по ее мнению, изъян, которым она «обязана» в том числе и балету.